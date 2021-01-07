اعرف الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة.. وهذه خطوات سريعة لإضافة المواليد الجدد

الخميس 07/يناير/2021 - 12:41 م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
ننشر لكم في المقالة التالية الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة مع مجموعة من الخطوات السريعة لإضافة المواليد الجدد، فمن المقرر فتح باب إضافة المواليد لبطاقة التموين، لبعض الفئات الأكثر احتياجًا مثل الأرامل والمطلقات والعمالة غير المنتظمة، خلال شهر يناير الجاري، ومن هنا نعرض كل ما يخص هذا الأمر من رابط وخطوات مستندات مطلوبة، لإضافة المواليد الجدد على البطاقة والحصول على الخدمات التي أتاحها الموقع.

خطوات إضافة المواليد الجدد
- يحتاج المواطن للدخول إلى موقع دعم مصر (اضغط هنـــا).
- كتابة رقم المحمول الخاص به بشرط أن يكون هذا الرقم مسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول.
- ثم الضغط على ضم أفراد وذلك لإضافة مولود جديد.
- بعد ذلك عليهم اختيار ابدأ الخدمة.
- سوف تنتقل لصفحة الخاصة بتقديم الطلبات.
- ثم عليك إدخال رقم البطاقة التموينية وبعدها اختيار المحافظة.
- كتابة البيانات  وهي “عدد الأفراد، المحافظة، والمديرية، والإدارة التموينية”.
- الضغط على المربع الخاص بموافق على الشروط والأحكام.
- كتابة أسماء الأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية.
- تظهر الصفحة الخاصة بتقديم طلب إضافة مواليد جدد بعد عرض بيانات البطاقة بالكامل.
- الضغط على تسجيل الطلب لدى إدارة التموين.
- ولمعرفة نتيجة الطلب يمكن الدخول مرة أخرى والضغط على تتبع الطلب، لمعرفة موقفه.

الاوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة
- صورة البطاقة.
- صور شهادات ميلاد الأبناء.
- إيصال كهرباء أو تليفون أو غاز.
- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.
- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد المستفيدين.
- المستندات التي تدل على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية.

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