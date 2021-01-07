وفد من نائبات الدقهلية فى ضيافة مستشفى المنصورة الجامعى

الخميس 07/يناير/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
محمد كشك
قامت الدكتورة نسرين عمر عميد طب المنصوره السابق والدكتورة ولاء عبدالفتاح الاستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية وولاء التمامي العضوات بمجلس النواب بزيارة مستشفى المنصورة الجامعى.

وكان ذلك بحضور الدكتور تامر ابوالسعد القائم بعمل عميد كليه طب المنصوره والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعيه والدكتور الشعراوي كمال موسى مدير مستشفي المنصوره الجامعي والدكتور خالد الطوخي نائب مدير المستشفي.

هدفت الزيارة لمناقشة إحتياجات المستشفى لدعم الخدمات الطبية التى تقدمها فى ظل الظروف الراهنة وبخاصة فى مجمع العنايات المركزة والمخصص فى الفترة الحالية للعمل كمستشفي للعزل لخدمة أبناء محافظة الدقهلية ومنسوبى جامعة المنصورة.

حيث تمت مناقشة احتياجات المستشفيات في الفتره القادمة وذلك تمهيدا للعمل على إيجاد السبل والدعم المساعدة في توفيرها، وتم إلقاء الضوء علي ما تقدمه مستشفي مجمع العنايات المختصه حاليا من خدمة طبية للمرضي المصابين بفيروس كورونا

و قام الدكتور محمد حجازى بتقديم شرح لطبيعة وتفرد الخدمه الطبيه المقدمه من هذه المستشفي حيث أن أكثر من نصف الحالات المتواجدة داخل المجمع هي حالات عناية مركزة، بما تحتاجه من إمكانيات بشرية ولوجستية هائلة من أطباء متخصصين فى العناية المركزة والتخدير وفرق تمريض على أعلى مستوى وأدوية وعلاجات وأجهزة تنفس صناعي وشاشات مراقبة المريض وكل ما تتطلبه الخدمة الطبية داخل العناية المركزة من أجهزة ومستلزمات وشبكة غازات طبية.

كما تقدمن فى نهاية الزيارة بتقديم وافر الشكر والتقدير والعرفان فى رسالة ودية رقيقة لجميع الطواقم الطبية العاملة بكل جد واجتهاد فى الصفوف الأولى فى مواجهة أزمة الكورونا، ووعد بتقديم مزيد من الدعم فى الفترة القادمة
وفد من نائبات الدقهلية فى ضيافة مستشفى المنصورة الجامعى
وفد من نائبات الدقهلية فى ضيافة مستشفى المنصورة الجامعى
وفد من نائبات الدقهلية فى ضيافة مستشفى المنصورة الجامعى
وفد من نائبات الدقهلية فى ضيافة مستشفى المنصورة الجامعى
وفد من نائبات الدقهلية فى ضيافة مستشفى المنصورة الجامعى
وفد من نائبات الدقهلية فى ضيافة مستشفى المنصورة الجامعى

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