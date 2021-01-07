العثور على طفل رضيع ملقى بجوار موقف السيارات في أبوتشت بقنا

الخميس 07/يناير/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
عثر أهالي قرية عزبة البوصة، في مركز أبوتشت بمحافظة قنا، اليوم الخميس، على طفل حديث الولادة ملقي في شارع بجوار موقف السيارات.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد العثور علي رضيع حديث الولادة داخل كيس وعلي قيد الحياة بجوار موقف عزبة البوصة في مركز أبوتشت.

تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الطفل لمستشفى أبوتشت، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الواقعة.

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