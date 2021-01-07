استعداد لبطولة العالم لكرة اليد.. وزير الشباب يقوم بجولة تفقدية للمدينة الرياضية بالعاصمة الادارية

الخميس 07/يناير/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
أسماء قورة


يواصل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جوالاته التفقدية، للصالات المغطاة المستضيفة لفعاليات بطولة العالم لكرة اليد، والمقرر اقامتها في الفترة من ١٣ الي ٣١ يناير الجاري، حيث قام صباح اليوم الخميس بزيارة لمقر المدينة الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة.

تقام المدينة الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة على مساحة 93 فدان، وتضم مجمع الملاعب ومنطقه الألعاب الجماعية والملاعب المتعددة الأغراض والأماكن المخصصة للعائلات والأطفال وصالات الألعاب الفردية ومجمع حمامات السباحة وملاعب التنس وملاعب الاسكواش والمبني الثقافى التكنولوجى والمبنى الاجتماعي ومنطقه الخدمات والصاله المغطاة التى تم الانتهاء من انشائها.

أوضح صبحي أن المدينة الرياضية تعد واحدة من الصروح الرياضية العملاقة بمصر التى تم انشائها وفق المعايير الدولية وتمثل اضافه قويه للمنشاءات الرياضية التي تتميز بها مصر والمنتشره في جميع انحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن المدينة تعد واحدة من المشروعات القومية الرياضية، والتي تضاف للبنية الانشائية الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة وواحدة من الانجازات التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشاد صبحي بحجم الانجاز المحقق على صعيد البنية الانشائية حيث تم الانتهاء من الصالة المغطاة داخل المدينه واستعدادها لاستضافه منافسات بطوله العالم لكره اليد 2021 وكبرى البطولات الرياضية الدولية.

وتتسع صالة العاصمة الادارية لنحو 7500 متفرج وتم تاسيسها عام 2020 ضمن مشروعات المدينه الرياضية في العاصمة الادارية، وتستضيف الصاله مباريات المجموعتين الثانية " اسبانيا وتونس والبرازيل بولندا" والسادسة "البرتغال والجزائر وايسلندا والمغرب".

وفى السياق ذاته عقد صبحى اجتماع مع مديرى الصالات الأربعة التي ستقام فيها فعاليات البطولة للوقوف على الاستعدادات النهائية، قبل انطلاق الفعاليات.

يشار إلى أن بطولة كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021" هي
البطولة الأكبر في العالم والتى تقام منذ انتشار جائحة كورونا العام الماضى.

ويشارك فى مونديال اليد 32 منتخبا للمرة الأولى وتقام منافسات البطولة فى 4 صالات هى صالة استاد القاهره وصالة العاصمه الاداريه وصالة برج العرب وصالة الدكتور حسن مصطفى ب 6 اكتوبر.

استعداد لبطولة العالم لكرة اليد.. وزير الشباب يقوم بجولة تفقدية للمدينة الرياضية بالعاصمة الادارية
استعداد لبطولة العالم لكرة اليد.. وزير الشباب يقوم بجولة تفقدية للمدينة الرياضية بالعاصمة الادارية
استعداد لبطولة العالم لكرة اليد.. وزير الشباب يقوم بجولة تفقدية للمدينة الرياضية بالعاصمة الادارية
استعداد لبطولة العالم لكرة اليد.. وزير الشباب يقوم بجولة تفقدية للمدينة الرياضية بالعاصمة الادارية
استعداد لبطولة العالم لكرة اليد.. وزير الشباب يقوم بجولة تفقدية للمدينة الرياضية بالعاصمة الادارية
استعداد لبطولة العالم لكرة اليد.. وزير الشباب يقوم بجولة تفقدية للمدينة الرياضية بالعاصمة الادارية
استعداد لبطولة العالم لكرة اليد.. وزير الشباب يقوم بجولة تفقدية للمدينة الرياضية بالعاصمة الادارية
استعداد لبطولة العالم لكرة اليد.. وزير الشباب يقوم بجولة تفقدية للمدينة الرياضية بالعاصمة الادارية

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

منذ ساعة و 26 دقيقة

آرسنال يحسم موقفه من رحيل "النني"

منذ 42 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز بعد فوز برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع أحمد المحمدي

منذ ساعة و 28 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

منذ حوالي 13 ساعة

خاص- لجنة الكرة بالزمالك تتقدم بمذكرة ضد فرجاني ساسي.. وأشرف فاسم يتدخل

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 19 ساعة

ليس ماني.. نجم ليفربول يرفض تمديد عقده من أجل عيون برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي: مستقبل جيرالدو أشبه بوضع أليو بادجي

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 18 ساعة

صدام مصري محتمل.. تعرف على رؤوس المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

12:16 م

خاص- لجنة الكرة بالزمالك تتقدم بمذكرة ضد فرجاني ساسي.. وأشرف فاسم يتدخل

12:28 م

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

11:31 ص

عاجل.. أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك

11:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى