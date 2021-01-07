ضبط مصنع لتعبئة زيوت طعام مجهولة المصدر بالمرج

الخميس 07/يناير/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
داليا عادل
نجحت أجهزة الأمن في ضبط مصنع بالقاهرة لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص بمكونات مجهولة المصدر.

فقد تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة عقب إتخاذ الإجراءات القانونية من ضبط ( مالك مصنع لتعبئة زيت الطعام والخل كائن بدائرة قسم شرطة المرج ) لإدارته المصنع بدون ترخيص وإستغلاله فى تعبئة مواد غذائية (زيت طعام، خل ) مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل
المصنع على المضبوطات التالية:

( 4،800 طن ) خل معبأة داخل عبوات.

( 4 طن ) خل معبأة داخل تنك بلاستيك.

( 2 طن ) زيت طعام معبأة داخل تنك حديدى.

( 420 كيلو جرام ) زيت طعام معبأة داخل عبوات
عدد ( 14000 ) عبوة وكرتونه فارغة " معدة للتعبئة.

كمية من الإستيكارات.
وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

منذ حوالي 13 ساعة

ليس ماني.. نجم ليفربول يرفض تمديد عقده من أجل عيون برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع أحمد المحمدي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الأهلي: مستقبل جيرالدو أشبه بوضع أليو بادجي

منذ ساعة و 19 دقيقة

صدام مصري محتمل.. تعرف على رؤوس المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ حوالي 18 ساعة

آرسنال يحسم موقفه من رحيل "النني"

منذ 42 دقيقة

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

منذ ساعة و 26 دقيقة

خاص- لجنة الكرة بالزمالك تتقدم بمذكرة ضد فرجاني ساسي.. وأشرف فاسم يتدخل

منذ ساعة و 14 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز بعد فوز برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

بالأسماء.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

12:16 م

خاص- لجنة الكرة بالزمالك تتقدم بمذكرة ضد فرجاني ساسي.. وأشرف فاسم يتدخل

12:28 م

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

11:31 ص

عاجل.. أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك

11:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى