ضبط مصنع لتعبئة زيوت طعام مجهولة المصدر بالمرج

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط مصنع بالقاهرة لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص بمكونات مجهولة المصدر.



فقد تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة عقب إتخاذ الإجراءات القانونية من ضبط ( مالك مصنع لتعبئة زيت الطعام والخل كائن بدائرة قسم شرطة المرج ) لإدارته المصنع بدون ترخيص وإستغلاله فى تعبئة مواد غذائية (زيت طعام، خل ) مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل

المصنع على المضبوطات التالية:



( 4،800 طن ) خل معبأة داخل عبوات.



( 4 طن ) خل معبأة داخل تنك بلاستيك.



( 2 طن ) زيت طعام معبأة داخل تنك حديدى.



( 420 كيلو جرام ) زيت طعام معبأة داخل عبوات

عدد ( 14000 ) عبوة وكرتونه فارغة " معدة للتعبئة.



كمية من الإستيكارات.

وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.