شبورة كثيفة حتى هذا الموعد.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية الفترة المقبلة

الخميس 07/يناير/2021 - 12:36 م
شبورة - حالة الطقس
شبورة - حالة الطقس
تحرص بوابة الفجر الإلكترونية دائما على تزويد متابعيها بكافة الأخبار والمعلومات المتعلقة بحالة الطقس ودرجات الحرارة وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة تفاصيل الطقس لحظة بلحظة، ومن هنا ننشر لكم خريطة الظواهر الجوية المتوقعة اعتبارا من اليوم الخميس 07 يناير 2021 إلى الأحد 10 يناير 2021:

الظواهر الجوية الخميس 07 يناير 2021
شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
الظواهر الجوية الجمعة 8 يناير 2021
شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية السبت 9 يناير 2021
شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
الظواهر الجوية الأحد 10 يناير 2021 
شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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