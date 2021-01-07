ضبط مسجل خطر لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة في القاهرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسجل شقى خطر بالقاهرة تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة



فقد وردت معلومات لمباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم بقيام أحد الأشخاص بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية.



وعلى الفور إنتقلت مباحث القسم وتمكنت من ضبطه وتبين أنه ( عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة - مسجل شقى خطر سرقات عامة ) وبحوزته هاتف محمول ( مجهول المصدر )



وبمناقشته عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزته إعترف بسرقته من ( موظفة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلى ) بإسلوب المغافلة.. وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف وإتهمته بالسرقة.





بتطوير مناقشة المتهم إعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقات الهواتف المحمولة بإسلوب المغافلة، وإرتكابه ( عدد 5 حوادث سرقة بذات الإسلوب ) وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه وأقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.



وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.