(استعلم الأن).. 4 خطوات سريعة لسهولة دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل

الخميس 07/يناير/2021 - 12:31 م
فاتورة التليفون الارضي
فاتورة التليفون الارضي
ننشر لكم قس السطور التالية 4 خطوات سريعة لسهولة دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل، حيث يمكن للمواطنين معرفة فاتورة التليفون الأرضي وطرق سداد الفاتورة عبر المنزل بدلا من الذهاب للشركة منعا للتجمعات وخاصة وسط الاجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

ومن المؤكد الاستعلام عن  فاتورة التليفون الأرضي عبر رابط المصرية للاتصالات وسدادها في المنزل، ومن هنا ننشر لكم جميع التفاصيل التي تريدون معرفتها حول فاتورة التليفون الارضي المقرر دفعها خلال شهر يناير حيث يتم تقسيم الدفع علي ثلاثة اشهر ويتم اعطاء العميل شهر ايضا كفترة سماح يتم تحويل الهاتف فيهم استقبال.

ومن هنا يمكنكم الاستعلام الأن عن طريق 4 خطوات سريعة لسهولة دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل، وإليكم الخطوات المتبعة من أجل الاستعلام الالكتروني على فاتورة التليفون الأرضي 2021:

- تسجيل الدخول عبر موقع شركة المصرية للاتصالات.
- ادخال كود المحافظة ورقم الهاتف الارضي.
- الضغط علي زر استعلام والانتظار الي ان تظهر الفاتورة تفصيليا.
- اختيار طريقة الدفع المناسبة .

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