برلماني: سياسات الدولة المالية حققت المعادلة الصعبة في الاقتصاد لعام 2020

Advertisements





قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن السياسات المالية والإدارية والنقدية التي اتبعتها الحكومة على مدار عام 2020، وفي ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة في الاقتصاد لعام 2020، منوهًا أن حركة الاستثمار حققت انعكاسات كبرى على المشروعات القومية التي أنجزتها القيادة السياسية في توقيت حرج جراء مكافحة كوفيد 19.



وأوضح "الشرقاوي"، في بيان له، اليوم الخميس، أن اتجاه الدولة لتقليل سعر الفائدة على الاقتراض ساهم في زيادة نسبة الاستثمارات واتساع حجمه بشكل غير متوقع في هذه الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي وقدرة الدولة والقائمين على إدارة المنظومة الاقتصادية على تخطي مراحله الصعبة حاز على إشادة دولية بفضل التقارير الصادرة عن مؤسسات التمويل العالمي، والمنظمات الاقتصادية العالمية، ودليلًا على ذلك تحقيق معدل نمو 6% في حجم جذب الاستثمارات الأجنبية.



وأشاد مساعد رئيس الوفد، بالتحسن المستمر في قيمة الجنيه المصري والذي أصبح من أفضل أداء في سوق العملات الأجنبية خلال عام 2020، وكذلك في مجال النفط والبترول، وامتلاك مصر لأكبر حقول الغاز في البحر المتوسط، أهمها حقل ظُهر، حيث يقدر حجم احتياطيه بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، وكذلك حقول شمال الإسكندرية وحجمها الاحتياطي 5 تريليونات.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية استطاعت خلال 2020 تحقيق إنجاز مشهود في تنفيذ خطة التحول الرقمي.وميكنة جميع خدماتها، وفي كافة القطاعات المصرية

