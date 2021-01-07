مسلسل ضربة معلم 35.. تفاصيل الحلقة الجديدة وموعد الإعادة





مسلسل ضربه معلم 35 يتصدر التريند

وتصدر مسلسل ضربه معلم 35 تريند جوجل خلال الساعات الماضية بعد تطور الأحداث، وتألق الفنان محمد رجب في دور البطولة وتجسيده للشخصية ببراعة.

مسلسل ضربة معلم 35.. مواعيد العرض والإعادة مسلسل ضربة معلم 35 يُعرض على مجموعة قنوات CBC الفضائية 5 أيام فى الأسبوع، بداية من السبت وحتى الأربعاء، وذلك فى تمام الساعة 8:00 مساءً، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

كما يتم عرض مسلسل ضربة معلم الحلقة 35 على قناة cbc دراما، في الساعة11:00 مساءً، وتعاد الحلقة في الخامسة صباحًا، وفي تمام الساعة 2 ظهرًا من اليوم التالي.





تفاصيل حلقات مسلسل ضربة معلم

وتدور أحداث حلقات مسلسل ضربة معلم حول "جابر" الشاب المصري الذى يأتي من الطبقة المتوسطة، ويعمل في إحدى الشركات، ثم يعجب صاحب العمل بإجتهاده ويعتمد عليه بشكل كلي ويغضب ابن صاحب الشركة وتتوالى الأحداث.





مسلسل ضربة معلم 35 من بطو لة كل من محمد رجب ومي سليم ومحمد نجاتي ورياض الخولي ورانيا فريد شوقي وهاجر أحمد ومحمد عز ومحسن منصور وسلوى عثمان وإنعام سالوسة وياسمين البشبيشي، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إسماعيل فاروق.



مسلسل ضربة معلم 35.. ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل الحلقة الجديدة من مسلسل ضربة معلم وموعد الإعادة والقنوات الناقلة، حيث شهدت الحلقة الكثير من التفاصيل الشيقة والمثيرة.