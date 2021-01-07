ضبط تشكيل عصابي لقيامه بسرقة مخزن قطع غيار سيارات في عين شمس

الخميس 07/يناير/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
داليا عادل
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عناصر تشكيل عصابى عقب قيامهم بسرقة مخزن شركة قطع غيار سيارات بالقاهرة.

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بشارع جسر السويس دائرة القسم من ضبط (5) عاطلين – مقيمين بنطاق مديرية أمن القاهرة – لثلاثة منهم معلومات جنائية) وذلك حال إستقلالهم عربة كارو تجرها دابة، مُحمل عليها كرتونة بداخلها كمية من فلاتر الزيت والجاز ( مجهولى المصدر ).

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات بحوزتهم أقروا بأنها من متحصلات واقعة سرقة، حيث إعترفوا بسرقة كمية من قطع غيار السيارات من داخل مخزن إحدى شركات قطع غيار السيارات الكائن بدائرة القسم بأسلوب (كسر القفل)

وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم (سيئ النية – مالك مركز لزيوت السيارات - مقيم بدائرة القسم ) وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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