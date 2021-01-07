بتكلفة 300 مليون جنيه.. تطوير خدمة الغسيل الكلوي بالدقهلية

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صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالتطورات في كافة خدمات أقسام الكلى بمحافظة الدقهلية خلال عام 2020م.



حيث تم إجراء أكثر من 400 الف جلسة غسيل كلوي لاكثر من 3200 مريض فشل كلوى،و توفير عدد 220 ماكينة غسيل كلوي جديد.



كما تم افتتاح 3 وحدات للكلى جديدة بمستشفى جمصة وشبراهور وشربين، وتوسعة وحدات الكلى في كل من مستشفيات (اجا، السنبلاوين، المنزلة، المطرية) ومركز طب اسرة الشوامي.



وتوفير اول جهاز تفتيت لحصوات الكلى بمستشفيات الصحة بالدقهلية بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر، وتشغيل اول عناية مركزة متخصصة للكلى بمستشفيات الصحة بالدقهلية بالمستشفى الدولي.



و توفير 55 كرسي غسيل كلوي جديد من خلال وزارة الصحة و40 كرسي وسرير من خلال المجتمع المدني، ورفع كفاءة محطات معالجة المياة بمراكز طب اسرة (المعصرة، الشوامي) وبمستشفيات (بلقاس، المنزلة، كلى ومسالك ميت غمر).



و تشغيل وحدة غسيل كلوي متخصصة لعلاج حالات الكورونا والتي تحتاج الى غسيل كلوى بمستشفى الصدر بالمنصورة، حيث كان لهذه التطورات كبير الأثر على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.



كما قدم وكيل صحة الدقهلية الشكر والتقدير للمجتمع المدني علي مساهمته العظيمة في هذا التطوير ووجه الشكر لمدير ادارة الكلى بالمديرية وكافة الأطقم الطبية المميزة بكافة الوحدات.

