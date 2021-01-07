خاص- لجنة الكرة بالزمالك تتقدم بمذكرة ضد فرجاني ساسي.. وأشرف فاسم يتدخل

الخميس 07/يناير/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
محمد زكي
قامت لجنة الكرة بالزمالك، بتقديم مذكرة كاملة لإدارة النادي، بشأن سفر فرجاني ساسي إلى تونس دون الحصول على أذن لتوقيع عقوبة مالية عليه وفقاً للائحة الفريق.

وعلم الـ"الفجر الرياضي"  أن أشرف قاسم أكد للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي حصول اللاعب على أذن منه بصفة شخصية خلال مكالمة هاتفية، وهو ما رفضت عبد الحليم علي مدير الكرة.

واتخذت إدارة الكرة بنادي الزمالك قرارا لفرض مزيد من الانضباط داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وقررت إدارة الكرة منع أي لاعب من التصريحات الإعلامية إلا بموافقة كتابية من المشرف العام على الكرة أو مدير الكرة بالنادي.

وأكدت إدارة الكرة بالنادي على تطبيق لائحة الفريق الداخلية على جميع اللاعبين الذين خالفوا نظام التصريحات الإعلامية في الفترة الأخيرة، بالاضافة  لتطبيق اللائحة على جميع اللاعبين بشأن الالتزام بالتدريبات وذلك لفرض مزيد من الانضباط الفترة القادمة.
 
ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في اللقاء المقرر له يوم السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري العام، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط.

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