مباريات هامة السبت لبنها والبلاستيك وقليوب وبهتيم والشمس في القسم الثالث



ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة المقبلة ..



1- الغابه مع بنها



يستضيف فريق الغابه بقيادة عمرو الدالى نظيرة فريق بنها بقيادة سعيد مدبولي، ويخوض الغابة اللقاء برصيد 9 نقاط، بعد تعادله مع فريق

طوخ 2-2 في حين يحتل بنها اللقاء القمة برصيد 14 نقطة بعد فوزه على اتحاد الشرطة 2-1 بالجولة السابقة.



2- اتحاد الشرطة مع البلاستيك



يواجه فريق اتحاد الشرطة الرابع برصيد 10 نقاط بقيادة محمود سعيد نظيرة فريق البلاستيك صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط بقيادة تامر عبد الخالق.





وشهدت الجولة السابقة، خسارة الشرطة من بنها بهدفين مقابل هدف، وتعادل البلاستيك مع الأميرية بهدف لمثله.



3- قليوب مع اسكو



يحل فريق اسكو بقيادة حمدى خاطر ضيفأ ثقيلا على فريق قليوب بقيادة أحمد البلاح.



يدخل قليوب اللقاء وهو متذيل المجموعة برصيد نقطة وحيده بينما اسكو في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.



4- مصر للتأمين مع بهتيم



يلتقي التأمين بقيادة عمرو عبده مع بهتيم بقيادة أحمد رضوان، في مواجهة قوية ومرتقبة، يدخلها مصر للتأمين وهو في المركز السادس برصيد 9 نقاط بعد فوزه على المرج بثلاثة أهداف نظيفة، بينما بهتيم بالمركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط بعد تعادله مع فريق سراى القبه بهدف لمثله.



5- الشمس مع المرج



يواجه فريق الشمس بقيادة أحمد علي نظيرة فريق المرج بقيادة على سليمان، ويملك الشمس 8 نقاط في المركز العاشر بعد تعادله مع فريق ألماظة بهدف لمثله بينما فريق المرج في المركز الحادي عشر بنفس الرصيد بعد هزيمته من فريق مصر للتأمين بثلاثة أهداف نظيفة.



6- الأميرية مع ألماظة



يشهد ملعب الأميرية مواجهة قوية، تجمع فريق الأميرية، بقيادة خالد سعد مع فريق ألماظة بقيادة جمال ترك.



يدخل ألماظة اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 9 نقاط بعد تعادله مع الشمس بهدف لمثله، بينما الأميرية في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط بعد تعادله مع فريق البلاستيك بهدف لمثله.



7- العبور مع طوخ



يلتقي فريق العبور بقيادة جمعه مشهور مع فريق طوخ بقيادة محمد ثابت ، ويدخل العبور اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 8 نقاط بعد فوزه على قليوب بهدف، بينما طوخ في المركز الثامن برصيد 9 نقاط بعد تعادله مع الغابه بهدفين لكل منهما.



8- سراى القبه مع ايروسبورت



يلعب فريق سراى القبه بقيادة شيكا مع فريق ايروسبورت بقيادة علاء حسب الله، ويملك سراى القبه نقطتين بالمركز الأخير، بعد تعادله مع بهتيم بهدف لمثله، بينما ينواجد ايروسبورت في المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط بعد فوزه على اسكو بهدفين مقابل هدف.



ترتيب المجموعة السادسة





1- بنها 14 نقطة

2- البلاستيك 10 نقاط

3- اسكو 10 نقاط

4- اتحاد الشرطة 10 نقاط

5- الغابه 9 نقاط

6- مصر للتأمين 9 نقاط

7- ألماظة 9 نقاط

8- طوخ 9 نقاط

9- العبور 8 نقاط

10- الشمس 8 نقاط

11- المرج 8 نقاط

12- بهتيم 7 نقاط

13- الأميرية 6 نقاط

14- ايروسبورت 5 نقاط

15- سراى القبه نقطتين

16- قليوب نقطة وحيدة

يقام يوم السبت - 9 يناير - مباريات هامة في المجموعة السادسة بدورى القسم الثالث في الثانية والنصف عصراً.