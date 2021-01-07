مباريات هامة السبت لبنها والبلاستيك وقليوب وبهتيم والشمس في القسم الثالث

الخميس 07/يناير/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
يقام يوم السبت - 9 يناير - مباريات هامة في المجموعة السادسة بدورى القسم الثالث في الثانية والنصف عصراً.

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة المقبلة ..

1- الغابه مع بنها

يستضيف فريق الغابه بقيادة عمرو الدالى نظيرة فريق بنها بقيادة سعيد مدبولي، ويخوض الغابة اللقاء برصيد 9 نقاط، بعد تعادله مع فريق
طوخ 2-2 في حين يحتل بنها اللقاء القمة برصيد 14 نقطة بعد فوزه على اتحاد الشرطة 2-1 بالجولة السابقة.

2- اتحاد الشرطة مع البلاستيك

يواجه فريق اتحاد الشرطة الرابع برصيد 10 نقاط بقيادة محمود سعيد نظيرة فريق البلاستيك صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط بقيادة تامر عبد الخالق.

وشهدت الجولة السابقة، خسارة الشرطة من بنها بهدفين مقابل هدف، وتعادل البلاستيك مع الأميرية بهدف لمثله.

3- قليوب مع اسكو

يحل فريق اسكو بقيادة حمدى خاطر ضيفأ ثقيلا على فريق قليوب بقيادة أحمد البلاح.

يدخل قليوب اللقاء وهو متذيل المجموعة برصيد نقطة وحيده بينما اسكو في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

4- مصر للتأمين مع بهتيم

يلتقي التأمين بقيادة عمرو عبده مع بهتيم بقيادة أحمد رضوان، في مواجهة قوية ومرتقبة، يدخلها مصر للتأمين وهو في المركز السادس برصيد 9 نقاط بعد فوزه على المرج بثلاثة أهداف نظيفة، بينما بهتيم بالمركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط بعد تعادله مع فريق سراى القبه بهدف لمثله.

5- الشمس مع المرج

يواجه فريق الشمس بقيادة أحمد علي نظيرة فريق المرج بقيادة على سليمان، ويملك الشمس 8 نقاط  في المركز العاشر بعد تعادله مع فريق ألماظة بهدف لمثله بينما فريق المرج في المركز الحادي عشر بنفس الرصيد  بعد هزيمته من فريق مصر للتأمين بثلاثة أهداف نظيفة.

6- الأميرية مع ألماظة

يشهد ملعب  الأميرية مواجهة قوية، تجمع فريق الأميرية، بقيادة خالد سعد مع فريق ألماظة بقيادة جمال ترك.

يدخل ألماظة اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 9 نقاط بعد تعادله مع الشمس بهدف لمثله، بينما الأميرية في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط بعد تعادله مع فريق البلاستيك بهدف لمثله.

7- العبور مع طوخ

يلتقي فريق العبور بقيادة جمعه مشهور مع فريق طوخ بقيادة محمد ثابت ، ويدخل العبور اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 8 نقاط بعد فوزه على قليوب بهدف، بينما طوخ في المركز الثامن برصيد 9 نقاط بعد تعادله مع الغابه بهدفين لكل منهما.

8- سراى القبه مع ايروسبورت

يلعب فريق سراى القبه بقيادة شيكا مع فريق ايروسبورت بقيادة علاء حسب الله، ويملك سراى القبه نقطتين بالمركز الأخير، بعد تعادله مع بهتيم بهدف لمثله، بينما ينواجد ايروسبورت في المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط بعد فوزه على اسكو بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المجموعة السادسة

1- بنها 14 نقطة
2- البلاستيك 10 نقاط
3- اسكو 10 نقاط
4- اتحاد الشرطة 10 نقاط
5- الغابه 9 نقاط
6- مصر للتأمين 9 نقاط
7- ألماظة 9 نقاط
8- طوخ 9 نقاط
9- العبور 8 نقاط
10- الشمس 8 نقاط
11- المرج 8 نقاط
12- بهتيم 7 نقاط
13- الأميرية 6 نقاط
14- ايروسبورت 5 نقاط
15- سراى القبه نقطتين
16- قليوب نقطة وحيدة

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ حوالي 18 ساعة

ليس ماني.. نجم ليفربول يرفض تمديد عقده من أجل عيون برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

منذ حوالي 12 ساعة

خاص- لجنة الكرة بالزمالك تتقدم بمذكرة ضد فرجاني ساسي.. وأشرف فاسم يتدخل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع أحمد المحمدي

منذ 41 دقيقة

الأهلي: مستقبل جيرالدو أشبه بوضع أليو بادجي

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

آخر عروض سانت إيتيان لضم مصطفي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

منذ 39 دقيقة

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز بعد فوز برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

12:16 م

عاجل.. أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك

11:17 ص

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

11:31 ص

خاص- لجنة الكرة بالزمالك تتقدم بمذكرة ضد فرجاني ساسي.. وأشرف فاسم يتدخل

12:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى