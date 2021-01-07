الأهلي: مستقبل جيرالدو أشبه بوضع أليو بادجي

الخميس 07/يناير/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
محمد الصو
كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخر تطورات ملف الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، وموقفه من الرحيل.

ويرفض النجم الأنجولي فكرة الرحيل عن المارد الأحمر دون الحصول على عقده بالكامل، مهددًا باللجوء إلى الاتحاد الدولي حال وضعه على قائمة الانتظار.

وكان النادي الأهلي أعلن عن قيد الزامبي والتر بواليا مهاجم فريق الجونة والمنتقل حديثًا للقلعة الحمراء، في قائمته المحلية على حساب النجم الأنجولي.

وأكد سيد عبد الحفيظ أنه كان في حديث مع وكيل اللاعب وهو برازيلي، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، تطورات جديدة بشأن مستقبله.

وأضاف: "خلال 48 ساعة أو 72 ساعة تحديدًا، ستشهد تطورات جديدة بشأن مستقبل جيرالدو، ومن المحتمل أن يكون مستقبل جيرالدو أشبه بوضع أليو بادجي، الذي رحل معارًا حتى نهاية الموسم".

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