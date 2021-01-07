غداً .. عبدالناصر محمد يقود بهلاء أمام النهضة فى الجولة الرابعة للدورى العمانى

يخوض الفريق الكروى الأول بنادى بهلاء العمانى مباراة هامة غدا أمام فريق النهضة ، تحت القيادة الفنية المصرية لعبدالناصر محمد ومعاونية مصطفى عسكر المدرب العام ووسام اسماعيل مدرب حراس المرمى ، وذلك فى الجولة الرابعة من الدورى العمانى.





ويحاول عبدالناصر محمد التغلب على النقص العددى الموجود فى الفريق والإصابات التى لحقت ببعض اللاعبين خلال الساعات الماضية من خلال توظيف اللاعبين فى مراكز جديدة داخل المستطيل الأخضر ويعانى الفريق من غياب عدد كبير من اللاعبين حيث لايوجد حاليا سوى 16 لاعب فقط فى القائمة وهم من سيخوض بهم اللقاء.





وكان الجهاز الفنى قد شاهد عدة مباريات لفريق النهضة مؤخرا من اجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق لوضع الخطة المناسبة لعبور هذه المباراة الصعبة فى الدورى العمانى، كما يبحث الجهاز الفنى عن حل لأزمة العقم التهديفى التى يعانى منها الفريق خلال المباريات الماضية.





ويلقى أداء فريق بهلاء تحت قيادة عبدالناصر محمد اشادة كبيرة من كافة المحلليين وخبراء اللعبة فى عمان بعدما نجح فى تطوير أداء الفريق بشكل ملحوظ منذ الموسم الماضى.





ويسعى عبدالناصر إلى مواصلة انجازته فى الدورى العمانى فى الموسم الجديد، بعدما حقق انجاز كبير فى الموسم الماضى بالحصول على المركز السادس لأول مرة فى تاريخ الفريق.



