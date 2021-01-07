الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

الخميس 07/يناير/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
محمد الصو
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن النادي سيدخل في مفاوضات مع نجم الفريق لتعديل عقده.

وأوضح مدير الكرة، أن محمد شريف مهاجم الفريق أصبح من أهم العناصر ضمن تشكيل بيتسو موسيماني المدير الفني، ولم يعد يمكن الاستغناء عن خدماته.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية: "بالتأكيد نرفض العروض المقدمة له، لأنه أصبح واحد من أهم اللاعبين، وبالتالي سيتم التفاوض معه حول تعديل عقده".

وتلقى محمد شريف مهاجم الفريق، عرضًا من جانب سبورتنج براجا البرتغالي، مؤخرًا من أجل الحصول على خدماته خلال شهر يناير الجاري.

وأبدى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، رفضه التام فكرة التنازل عن خدمات اللاعب، سواء معارًا أو الرحيل بشكل نهائي.

وجاء قرار المدير الفني، خاصةً أن شريف واحد من العناصر الأساسية منذ بداية الموسم، فضلًا أنه عاد من الإعارة من صفوف إنبي بداية الموسم للاستفادة من خدماته.

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