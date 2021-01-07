القبض على عاطلين لنصبهما على المواطنين عبر الفيسبوك

الخميس 07/يناير/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلان بالقاهرة لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مواقع التواصل الإجتماعى والإستيلاء على أموالهم بإسلوب المغافلة.


كان تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من (مواطنان) بسابقة تعرفهما على أحد الأشخاص من خلال إحدى الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى خاصة بالمستلزمات الطبية، وإتفقا على التقابل معه بدائرة القسم لشراء كمية من القفازات والكمامات الطبية مقابل مبلغ مالى وعقب وصولهما للمكان المتفق عليه حضر شخصان يستقلان سيارة قاما بمغافلتهما والإستيلاء منهما على حقيبة يد بداخلها المبلغ المالى المشار إليه وقاما بالفرار.


بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكاب الواقعة ( عاطلان – لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول).


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة " ملك وقيادة أحدهما" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزتهما ( سلاح أبيض – مبلغ مالى) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأن المبلغ المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة، وحيازتهما للسلاح الأبيض بقصد الدفاع، كما أضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمان وإتهماهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

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