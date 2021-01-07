الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع أحمد المحمدي

الخميس 07/يناير/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
محمد الصو
نفى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دخول النادي في مفاوضات مع نجم المنتخب الوطني، للتعاقد معه في الشتاء.

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، حول رغبة المارد الأحمر في التوقيع مع أحمد المحمدي نجم أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، قبل نهائيات كأس العالم للأندية.

وأوضح عبدالحفيظ خلال تصريحات إعلامية، أن النادي لم يناقش فكرة ضم اللاعب، ولم يتم عرضه من الأساس على بيتسو موسيماني المدير الفني.

وأضاف: "مع احترامي للاعب بقدرة أحمد المحمدي، لم ندخل في مفاوضات في هذه الفترة مع اللاعب، المحمدي يسير على أسلوبه والأهلي لديه قواعد من خلال تحقيق مطالب المدير الفني أولًا".

ويستعد الأهلي لخوض نهائيات كأس العالم للأندية المقرر لها يوم 1 فبراير حتى 14 من نفس الشهر، بالعاصمة القطرية الدوحة.

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