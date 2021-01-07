الخطيب يزور مقر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

الخميس 07/يناير/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تلعب دورا رئيسيا في تطوير الرياضة العربية من خلال تكريم المبدعين في مختلف مجالات العمل الرياضي، وترسيخ ثقافة الإبداع في القطاع الرياضي في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم.

كما تقدم رئيس الأهلي بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس الجائزة، على شمول الرياضة العربية ضمن فئات الجائزة، وتكريم المبدعين العرب من مختلف الرياضات، والتوجيهات السديدة، وتوفير كل سبل الدعم للجائزة لتحقيق التطوير المنشود للقطاع الرياضي الإماراتي والعربي والعالمي.

جاء ذلك خلال زيارة الكابتن محمود الخطيب لمقر الجائزة بدبي برفقة سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، مدير الجائزة الذي هنأ الخطيب بفوز النادي الأهلي بجائزة «دبي جلوب سوكر» كأفضل نادٍ يحقق إنجازات في الشرق الأوسط، كما قدّم عبد الله الحمادي مدير القسم الإداري للجائزة شرحا لرئيس النادي الأهلي عن العمل الذي يتم إنجازه؛ استعدادا للدورة 11 من الجائزة، وكذلك تعريفا عن شعار الجائزة، وأقسام ولجان الجائزة الأكبر من حيث قيمة جوائزها وتعدد فئاتها.

وعبّر رئيس الأهلي عن تقديره؛ كون النادي الأهلي أحد الفائزين بهذه الجائزة، واستذكر تسلمه شخصيا من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، درع فوز النادي كأفضل فريق عربي في الدورة الخامسة للجائزة عام 2013، وذلك لـلفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لعام 2012 للمرة السابعة، والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية عام 2012 للمرة الرابعة، والفوز بالمركز الرابع بتلك البطولة، كما أكد أن الجوائز عموما تعطي النادي الفائز واللاعبين والجماهير دافعا لإحراز المزيد من الألقاب والإنجازات، كما أن الفوز بـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» يمنح النادي تقديرا؛ كون الإنجاز يكون مقرونا بجائزة تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ــ رعاه الله ــ، ويكون مقرونا أيضا بكلمة الإبداع، وهي أرفع وأرقى درجات التميز والإنجاز.

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