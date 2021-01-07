كشف ملابسات سرقة مندوب بشركة مبيعات بالإكراه

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العسيرات بمديرية أمن سوهاج من المستشفى الجامعي بإصابة مندوب مبيعات بشركة أدوية، مُقيم بدائرة قسم شرطة جرجا، بعيارين ناريين بالساقين، وما قرره أنه أثناء قيادته دراجته النارية بالطريق الزراعى الغربى بالقرب من قرية الشهداء دائرة المركز، إعترضه مجهولان يستقلان مركبة "توك توك" (بدون لوحات معدنية) وأطلق أحدهما أعيرة نارية تجاهه فأحدث إصابته وإستوليا منه على مبلغ مالى وهربا.





على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم (عاملين - سائق مركبة "توك توك" - جميعهم مقيمين بدائرة المركز – أحدهم له معلومات جنائية).





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت عن ضبط إثنين منهم أثناء إستقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج، وضبط الآخر بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.





وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه نظرًا لإشتراكه مع المجنى عليه فى تلقى مبالغ مالية من العاملين بالخارج وتسليمها لذويهم داخل البلاد مقابل حصولهما على عمولة مادية وعلمه بإحتفاظه بمبالغ مالية، عقد العزم على سرقته وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بالإتفاق مع المتهمين الآخرين على إرتكاب الواقعة وأضاف بقيام المتهمان الآخران بالتوجه مستقلان مركبة "التوك توك" المضبوطة وبحوزة أحدهما (بندقية آلية) إلى مكان الواقعة وعقب مشاهدتهما للمجنى عليه قاما بإستيقافه ومحاولة الإستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية ولدى مقاومته أطلق أحدهم أعيرة نارية تجاهه محدثًا ما به من إصابات وإستوليا على المبلغ المالى وهربا







. وبمواجهة المتهمان الآخران بما جاء بإعترافات الأول أيداها وأضافوا بإقتسامهم المبلغ المالى المستولى عليه وإنفاقه وتم بإرشاد أحدهما ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ( بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.