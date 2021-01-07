تعرف على مباريات الجمعة والسبت في دوري القسم الرابع بالمنوفية





ترتيب المجموعة الأولى



1- قويسنا 3 نقاط

2- وطني السبع 3 نقاط

3- أشمون 3 نقاط

4- الشيخ ابراهيم بلا نقاط

5- ميت عافية بلا نقاط

6- شبرابخوم بلا نقاط.





ترتيب المجموعة الثانية



1- تلا 3 نقاط

2- م ش قويسنا 3 نقاط

3- أبشيش 3 نقاط

4- م ش أشمون بلا نقاط

5- الشهداء بلا نقاط

6- الشنواني بلا نقاط

يقام غداً الجمعة 4 مباريات في إفتتاح الجولة الثانية لدوري القسم الرابع لكرة القدم بالمنوفية.ومن المقرر أن يلتقي شبرابخوم مع ميت عافية بملعب شبرابخوم، ويلعب مركز شباب أشمون مع الشهداء بملعب مركز شباب أشمون.ويواجه مركز شباب أبشيش نظيرة فريق نادي تلا بملعب مركز شباب الباجور، ويلاقي مركز شباب قويسنا نظيرة فريق الشنواني، بملعب مركز شباب قويسنا.وتختتم الجولة السبت حيث يلتقي كفر الشيخ ابراهيم مع قويسنا بملعب شبرابخوم، ويلعب نادي أشمون مع وطني بركة السبع بملعب مركز شباب أشمون.