وزيرة بريطانية تكشف سبب أحداث الكونجرس الأمريكي

الخميس 07/يناير/2021 - 12:11 م
ترامب
ترامب
وكالات

علقت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتِل، اليوم الخميس، على اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمبنى الكابيتول أثناء مناقشة مجلس الشيوخ لنتائج المجمع الانتخابي.

 

 وكشفت الوزيرة البريطانية، أن لهجة الرئيس دونالد ترامب في الاعتراض على خسارته للانتخابات الرئاسية كانت سببًا مباشرًا للعنف "المروع" الذي وقع عند مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول).

 

وقالت بريتي باتل، إن الأحداث كانت "مروعة بصورة تعجز الكلمات عن وصفها" وأن ترامب لم يمنع تصعيد العنف فحسب بل أججه.

 

ونقلت شبكة "سكاي نيوز"، عن الوزير البريطانية: "يتعين عليه أن يندد تماماً بكل ما حدث.. لقد أدلى بتصريح أمس ولم يفعل شيئاً يُذكر لتهدئة الموقف... عبارات الاستفزاز خاطئة تماماً".

 

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