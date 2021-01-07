ضبط عناصر تشكيل عصابي بسوهاج تخصص في إرتكاب جرائم السرقات بالإكراه

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تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج من عامل بأنه حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، رفقة صهره (عامل- مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا) بالظهير الصحراوى الغربى بدائرة المركز إعترضهما ( عدد 3 أشخاص مجهولين ) يستقلون دراجة نارية وهددهما أحدهم بسلاح نارى ولدى مقاومة الثانى له أطلق تجاهه عيار نارى فأصابه بقدمه اليمنى وإستولوا على الدراجة النارية وهربوا.





على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم ( عدد 3 أشخاص- مقيمين بدائرة المركز – لإثنين منهم معلومات جنائية ).





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم دراجة نارية وبحوزة أحدهم (بندقية آلية وعدد20 طلقة من ذات العيار)، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة بإستخدام الدراجة والسلاح المضبوطين وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم السرقات بالإكراه.



وتم بإرشاد المتهمين ضبط الدراجة النارية المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.