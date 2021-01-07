"التنمية الصناعية": المنطقة النسيجية بالمحلى توفر14 ألف فرصة عمل

الخميس 07/يناير/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المهندس محمد نبيل مهندس مدني بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه جرى إنجاز وتسليم المنطقة النسيجية الجديدة بالمحلة، وأصبح الآن جاهزا للتسكين والتخصيص للمستثمرين، ويجرى تخصيصه حاليًا من قبل الهيئة من خلال دراسة الطلبات التي قدمها المستثمرون، وذلك لكي تعمل المنطقة بشكل كامل.

وأضاف الايبياري خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن تكلفة المشروع بلغت 670 مليون جنيه في نحو 18 شهرًا شاملة لأعمال المرافق والبنية التحتية والإنشاءات الخاصة بالمشروع.

وتابع، أن المشروع يستهدف سكان محافظة الغربية لكن لا مانع من أن يقدم أحد قاطني المحافظات الأخرى بطلب للحصول على وحدة بالمشروع، لافتًا إلى أنه يمكن التقديم على المشروع من خلال شراء كراسة الشروط وهي متاحة في 4 أماكن وهي موقع الهيئة على الإنترنت، مقر الهيئة بالتجمع الخامس في محافظة القاهرة، فرع الهيئة بالمحلة الكبرى، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة.

وأردف: "بعدها يجب استيفاء كل الشروط بالكراسة، ثم يقدم المستثمر الطلب إلى الهيئة التي تدرسه بدورها ويجرى التواصل معه لاحقًا عقب التخصيص"، مؤكدًا أن المنطقة توفر14 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بأولوية لأبناء محافظة الغربية ولا مانع من جذب أبناء المحافظات الأخرى.

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