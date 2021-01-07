بالصور . حملات مكثفة لمتابعة ارتداء الكمامة بالقليوبية

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شن عددا من رؤساء المدن بالقليوبية، اليوم الخميس، حملات مكثفة على مواقف السيارات والشوارع وأماكن تجمع المواطنين لمتابعة تنفيذ تعليمات مجلس الورزاء بارتداء الكمامة حرصا على سلامة الجميع لمنع انتشار عدوى كورونا.



وقادت المهندسة أمل فوزي، رئيس مدينة قها، حملة على أماكن التجمعات ومواقف السيارات أسفل كوبري قها والمولات التجارية بالتنسيق مع العقيد ناصر الجمال مأمور قسم شرطة قها والنقيب محمود الصيرفي رئيس شرطة المرافق بقها، وأسفرت الحملة عن تحرير 125 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة.



كما تابع أحمد وزيرى، رئيس مدينة طوخ، مواقف السيارات في المدينة وبعض القرى لمتابعة ارتداء الكمامة وفرض غرامات مالية على المخالفين بالاشتراك مع مركز شرطة طوخ ضمن الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا والحد من انتشاره.



وناشد رئيس المركز والمدينة المواطنين بقرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا ضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بالتعليمات التي من شأنها الحفاظ على صحة وأرواحهم مع تطبيق التباعد الاجتماعى في الحياة اليومية لعدم انتشار الفيروس.