منظمة العفو الدولية تعلق على أحداث الكونجرس

الخميس 07/يناير/2021 - 11:50 ص
الكونجرس
الكونجرس
وكالات

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمبنى الكابيتول أثناء مناقشة مجلس الشيوخ لنتائج المجمع الانتخابي، تحريض على العنف والترهيب.

 

وكتبت المنظمة، تغريدة عبر "تويتر"، قالت فيها إن "ترامب وعبر رفضه قبول نتائج الانتخابات حرض على العنف والترهيب"، مشددة على أن "هذه ليست أفعال قائد، بل أفعال محرض".

 

وأضافت "احتضان ترامب للجماعات المتعصبة للبيض والمتطرفين، أدى إلى زيادة نيران الفوضى والعنف".

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