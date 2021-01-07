محافظ البحر الأحمر يهنئ القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

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أرسل اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بوكيه ورد لتهنئة القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في ظل أزمة كورونا وعدم التجمعات تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.



وأعرب محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يرفع هذا الوباء عن مصرنا الحبيبة والإنسانية.



ومن جانبه أعرب القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، عن شكره وتقديره لمحافظ البحر الأحمر، لحرصه على تقديم التهنئة خاصةً في ظل أزمة كورونا، ولعدم وجود تجمعات.







كان هنأ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأربعاء، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد، قائلًا "يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن أبناء المحافظة بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أعاده الله على قداستكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات".



كما هنأ اللواء حنفي، جميع القيادات الكنسية والأساقفة ورؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة الكريمة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والرخاء، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وشعبها وقادتها من كل مكروه أو سوء.



أشار المحافظ إلى أن عيد الميلاد المجيد يعد عيدًا لكل المصريين ورمز للحب والتسامح، وأن المصريين دائمًا يقدمون دروسًا في ثقافة التعايش وحب الوطن، وهو ما رسخ الوحدة الوطنية بين صفوف هذا الشعب، وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها.