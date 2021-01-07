محافظ البحر الأحمر يهنئ القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

الخميس 07/يناير/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
محمد طه

أرسل اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بوكيه ورد لتهنئة القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في ظل أزمة كورونا وعدم التجمعات تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وأعرب محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يرفع هذا الوباء عن مصرنا الحبيبة والإنسانية.

ومن جانبه أعرب القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، عن شكره وتقديره لمحافظ البحر الأحمر، لحرصه على تقديم التهنئة خاصةً في ظل أزمة كورونا، ولعدم وجود تجمعات.



كان هنأ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأربعاء، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد، قائلًا "يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن أبناء المحافظة بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أعاده الله على قداستكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات".

كما هنأ اللواء حنفي، جميع القيادات الكنسية والأساقفة ورؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة الكريمة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والرخاء، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وشعبها وقادتها من كل مكروه أو سوء.

أشار المحافظ إلى أن عيد الميلاد المجيد يعد عيدًا لكل المصريين ورمز للحب والتسامح، وأن المصريين دائمًا يقدمون دروسًا في ثقافة التعايش وحب الوطن، وهو ما رسخ الوحدة الوطنية بين صفوف هذا الشعب، وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها.
محافظ البحر الأحمر يهنئ القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد
محافظ البحر الأحمر يهنئ القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد
محافظ البحر الأحمر يهنئ القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد
محافظ البحر الأحمر يهنئ القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

أخبار تهمك

عاجل.. بوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها رمضان صبحي

منذ حوالي 17 ساعة

قرار جديد من اتحاد الكرة في الدوري المصري بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ حوالي 17 ساعة

آخر عروض سانت إيتيان لضم مصطفي محمد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يعاقب البلدوزر بسبب الهجوم على الإدارة

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

منذ 36 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

منذ 34 دقيقة

عاجل.. أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

ليس ماني.. نجم ليفربول يرفض تمديد عقده من أجل عيون برشلونة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز بعد فوز برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

عاجل.. أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك

11:17 ص

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

11:31 ص

بالأسماء.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

10:02 ص

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

08:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى