عاجل .. وزيري الاتصالات والتعليم العالي يبحثان تنفيذ منظومة الامتحانات الالكترونية

الخميس 07/يناير/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا لمتابعة تنفيذ منظومة الامتحانات الإلكترونية وميكنة المستشفيات الجامعية ورقمنة الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية مشروع الجامعات الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات رقمية وتطوير البنية التحتية للاتصالات بها؛ لتلبية متطلباتها فى تحقيق التحول الرقمى.

كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية، والذي يستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، مشيرا إلى أن ذلك يعمل على توفير الوقت وجهد العاملين بالمستشفيات، وذلك طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتعاون بين وزارتى التعليم العالي والبحث العلمى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو طلعت أن هناك تعاون دائم ومستمر بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمى لتنفيذ عدد من المشروعات التى تتكامل للاستفادة من الفرص التى تتيجها التكنولوجيات الرقمية لتطوير منظومة التعليم الجامعى وتطوير العملية التعليمية خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بأهمية التحول الرقمى للتعليم، وفي ضوء تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية.

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أبرز مجالات التعاون المشترك بين الوزارتين والتى تشمل تنفيذ مشروع منظومة الاختبارات المميكنة وتطبيقات الجامعات الذكية بهدف تحويل الجامعات الى جامعات رقمية ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بها؛ فضلا عن تنفيذ مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.

وتناول الاجتماع إجراءات إتمام البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات المصرية ومناقشة احتياجات الجامعات من حيث دعمها بأجهزة خوادم متقدمة، وتطوير ورفع كفاءة الشبكة الداخلية لمبانى بعض الكليات فى الجامعات الحكومية، ورفع سرعة الإنترنت داخل الجامعات، وإقامة معامل تخصصية فى مجال إنترنت الأشياء، كما ناقش الاجتماع الإجراءات التى تمت بمشروع الاختبارات المميكنة.

 

حضر الاجتماع من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس/ خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندس/ رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية ورئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية، والأستاذة/ شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس/ خالد متولى مدير إدارة خدمات الصحة الإلكترونية؛ ومن وزارة التعليم العالى الدكتور/ حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ورئيس اللجنة المشتركة للاختبارات الإلكترونية والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور/ محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور/ هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمى، والأستاذ/ أحمد الشيخ رئيس قطاع التنمية والخدمات، والمهندس/ ناصر الأمير مدير وحدة التحول الرقمى، وعدد من السادة المسئولين بكلا الوزارتين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الاتصالات الامتحانات الالكترونية

أخبار تهمك

عاجل.. بوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها رمضان صبحي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 16 ساعة

ليس ماني.. نجم ليفربول يرفض تمديد عقده من أجل عيون برشلونة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

منذ 33 دقيقة

آخر عروض سانت إيتيان لضم مصطفي محمد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يعاقب البلدوزر بسبب الهجوم على الإدارة

منذ ساعة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

منذ 35 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز بعد فوز برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ حوالي 17 ساعة

قرار جديد من اتحاد الكرة في الدوري المصري بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

وزيرا التعليم العالي والاتصالات يبحثان سبل تحويل الجامعات المصرية إلى ذكية

"عبد الغفار" يبحث تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات مع وزير الاتصالات

تعاون بين "التعليم العالي" و"الاتصالات" لتنفيـذ منظومـة الاختبارات المميكنة

بروتوكول تعاون ثلاثي لتنفيذ مشـروع الاختبارات المميكنة وتطبيقـات الجامعـات

وزير التعليم العالي يكشف موعد تنسيق الثانوية العامة (فيديو)

التعليم العالي: الجامعات الخاصة ستراعي تداعيات أزمة كورونا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

عاجل.. أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك

11:17 ص

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

11:31 ص

بالأسماء.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

10:02 ص

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

08:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى