محافظ الفيوم : التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير تانك أكسجين إضافي

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زيارة ليلية مفاجئة لمحافظ الفيوم لمستشفى التأمين الصحي





محافظ الفيوم يتابع استهلاك الأكسجين بمستشفى العزل







تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في ساعة متأخرة مساء أمس، مستشفى التأمين الصحي المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا، للوقوف على سير العمل بالمستشفى ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن محافظ الفيوم تفقد خلال الزيارة تانك الأكسجين الموجود بالمستشفى، وتابع أليات إعادة تعبئته، كما عقد إجتماعًا مع وكيل وزارة الصحة، ومدير عام التأمين الصحي ومدير المستشفى، والطاقم الطبي لمتابعة الحالة الصحية للمرضى.



كما راجع المحافظ خلال الاجتماع، توافر مخزون المستلزمات الطبية وكميات الأكسجين، والحالة الفنية للأجهزة الطبية، مشددًا على متابعة معدل استهلاك الأكسجين على مدار الساعة، وملئ الاسطوانات الفارغة التي تم توفيرها، ومتابعتها أولًا بأول، موجهًا بترشيد استهلاك الاكسجين لمنع سوء استخدامه، وكذا التأكيد على التزام الفرق الطبية بالإجراءات الوقائية لحمايتهم من الاصابة بالعدوى.



ولفت محافظ الفيوم الى التنسيق مع السيدة وزيرة الصحة لتوفير تانك أكسجين إضافي بمستشفى التأمين الصحي لزيادة السعة السريرية، مشيرًا الى الانتهاء من التجهيزات الفنية، وجاري توريده من الوزارة.

