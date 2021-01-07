"أسطول للنقل ومصانع وصناديق".. محافظ الغربية يكشف سبل التعامل مع أزمة القمامة

الخميس 07/يناير/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة كانت تعاني من مشكلة القمامة بشكل كبير، ولم يجرَ حلها إلى الآن بنسبة 100%، لافتًا إلى أن بها 4 جوانب هي التجميع، النقل، مصانع التدوير، ثم المدافن الصحية، وأشار إلى أن المحافظة عملت في إطار محور التجميع على محورين متوازيين، الأول هو الجمع المنزلي إذ اتفقت المحافظة مع 6 شركات طنطا، واستجاب بعض المواطنين ولم يستجب آخرون، ما دفع المحافظة إلى وضع صناديق قمامة بطنطا والمحلة والمدن الأخرى.

وأضاف رحمي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، "لا توجد لدينا في الجمع المنزلي بالقرى، وذلك لأن هذه العملية تتم عن طريق المتعهدين، أما بالنسبة إلى المدن فقد وضعنا 400 صندوق جديد، وسنسنع 400 صندوق آخرين وكثفنا ورديات النظافة بواقع 4 ورديات، وأصلحنا الأسطول الذي لم يكن مستعملًا داخل المراكز والمدن، إذ كانت معدات كثيرة تالفة ولا تعمل وبدأدنا إصلاح 10 معدات ثقيلة وسنضخهم في الأسطول الكبير".

وتابع، أن المحافظة أطلقت فكرة جديدة وهي أسطول نقل القمامة مصانع تدوير المدافن الصحية وجمعنا كل السيارات ذات الحمولة الثقيلة والتي تبلغ 20 طن و40 طن ويمر هذا الأسطول يوميًا على مركز من المراكز لينقل القمامة من المدفن الصحي، ثم يذهب في اليوم التالي إلى مركز آخر، وهكذا.

وأردف: "أما مصانع التدوير فهي الأهم في المنظومة، إذ أننا طورنا خط إنتاج في مصنع دفرة وآخرا في مصنع المحلة وجاري تركيب خط جديد بسعة 20 طن بالساعة الواحدة وهي قدرة عالية جدًا، كما نطور المدفن الصحي، ووصلنا 14 معدة جديدة لمصانع التطوير، وطورنا نحو 49 معدة وقامت الهيئة القومية للإنتاج الحربي بصيانتها".

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