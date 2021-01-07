الحكومة توضح حقيقة إطلاق القوى العاملة موقع إلكتروني جديد لصرف منحة 500 جنيه

الخميس 07/يناير/2021 - 11:07 ص
بوابة الفجر
الفجر

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إطلاق القوى العاملة موقع إلكتروني جديد لصرف منحة 500 جنيه للأسر غير القادرة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق القوى العاملة أي مواقع إلكترونية جديدة لصرف منحة 500 جنيه للأسر غير القادرة، مُشددةً على أن تلك المواقع مزيفة ولا علاقة للوزارة بها نهائيًا، مُوضحةً أن الموقع الرسمي للوزارة هو "https:www.manpower.gov.eg"، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع المزيفة.

وفي إطار حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة في ظل أزمة كورونا، تم صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، في 6 ديسمبر الماضي، ولمدة 10 أيام متواصلة، حيث أسفرت عمليات التنقية عن وصول عدد المستحقين الفعليين لصرف المنحة المقررة إلى 2 مليون و260 ألف عامل، وقد تم توزيع المستحقين للصرف "للمرحلة الثانية" من إجمالي مستحقي الصرف وفقًا لطبيعة المتقدم للمنحة على النحو الآتي؛ (690 ألف عامل حاصل على الدعم من قبل في المرحلة الأولى - 110 آلاف عامل ممن قدموا بالمرحلة الأولى ولم تنطبق عليهم شروط الصرف نتيجة التسجيل الخاطئ لبيان الرقم القومي، وحدثوا بياناتهم بالمرحلة الثانية - 60.541 ألف تنطبق عليهم الشروط من بين 96 ألف عامل تقدموا بالتحديث خلال المرحلة الثانية، من أصل 451 ألف عامل تقدموا بالشكاوى لعدم الصرف خلال المرحلة الأولى - 1.4 مليون عامل متقدم لأول مرة للمنحة).

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

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