محافظ الفيوم يوجه بمتابعة معدلات استهلاك الأكسجين بالمستشفيات

محافظ الفيوم يوجه بمتابعة معدلات استهلاك الأكسجين بالمستشفيات
الخميس 07/يناير/2021 - 11:01 ص
ريهام على
محافظ الفيوم يعقد الإجتماع الدوري لمتابعة موقف مجابهة فيروس "كورونا"
"الأنصاري" يوجه بحصر إسطوانات الأكسجين بكافة المستشفيات وملء الفارغ منها لاستخدامها
"الأنصاري": لجان للمرور على الفرق الطبية بالمستشفيات للتأكد من الإلتزام بالاجراءات الوقائية
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللجنة العليا لمتابعة موقف مجابهة فيروس كورونا، ومعدلات استخدام الاكسجين، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب الوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعلاج الحر، والعلاجي.
تناول الاجتماع عرض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، وسير العمل والآداء بكافة المستشفيات، وعدد الأسرّه بكل مستشفى، بالاضافة الى استعراض آليات التنسيق والعمل المشترك فيما بين المستشفيات" عام ـ تأمين ـ مركزي ـ جامعة" فضلًا عن المستشفيات الخاصة، والإستمرار بتطبيق البرتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا.
ولفت محافظ الفيوم، الى قرب الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر، وتشغيلها لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الشهر الحالي، موجهًا المدير العلاجي والطوارئ بمديرية الصحة، بالمتابعة الدورية والمرور على المستشفيات للتأكد من إلتزام الفرق الطبية بالاجراءات الإحترازية، واستخدام وسائل الحماية الشخصية لحمايتهم من العدوى بفيروس كورونا.
ووجه المحافظ بالمراجعة الدورية لموقف كميات الأكسجين بمختلف المستشفيات سواء التى تعمل من خلال الشبكات أو الاسطوانات، موجهًا بترشيد استهلاك الاكسجين لمنع سوء استخدامه، وكذا سرعة الانتهاء من تركيب تانك الاكسجين الإضافي بمستشفى التأمين الصحي.
كما وجه المحافظ بحصر إسطوانات الأكسجين بكافة المستشفيات وملء الفارغ منها بالتنسيق بين مديرية الصحة والمحافظة كمخزون لاستخدامها في خالة الطوارئ، وكذا ضخ عدد كبير من اسطوانات الاكسجين بمستشفى التأمين الصحي.
"الأنصاري" يوجه بحصر إسطوانات الأكسجين بكافة المستشفيات وملء الفارغ منها لاستخدامها
"الأنصاري": لجان للمرور على الفرق الطبية بالمستشفيات للتأكد من الإلتزام بالاجراءات الوقائية
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللجنة العليا لمتابعة موقف مجابهة فيروس كورونا، ومعدلات استخدام الاكسجين، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب الوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعلاج الحر، والعلاجي.
تناول الاجتماع عرض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، وسير العمل والآداء بكافة المستشفيات، وعدد الأسرّه بكل مستشفى، بالاضافة الى استعراض آليات التنسيق والعمل المشترك فيما بين المستشفيات" عام ـ تأمين ـ مركزي ـ جامعة" فضلًا عن المستشفيات الخاصة، والإستمرار بتطبيق البرتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا.
ولفت محافظ الفيوم، الى قرب الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر، وتشغيلها لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الشهر الحالي، موجهًا المدير العلاجي والطوارئ بمديرية الصحة، بالمتابعة الدورية والمرور على المستشفيات للتأكد من إلتزام الفرق الطبية بالاجراءات الإحترازية، واستخدام وسائل الحماية الشخصية لحمايتهم من العدوى بفيروس كورونا.
ووجه المحافظ بالمراجعة الدورية لموقف كميات الأكسجين بمختلف المستشفيات سواء التى تعمل من خلال الشبكات أو الاسطوانات، موجهًا بترشيد استهلاك الاكسجين لمنع سوء استخدامه، وكذا سرعة الانتهاء من تركيب تانك الاكسجين الإضافي بمستشفى التأمين الصحي.
كما وجه المحافظ بحصر إسطوانات الأكسجين بكافة المستشفيات وملء الفارغ منها بالتنسيق بين مديرية الصحة والمحافظة كمخزون لاستخدامها في خالة الطوارئ، وكذا ضخ عدد كبير من اسطوانات الاكسجين بمستشفى التأمين الصحي.