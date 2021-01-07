محافظ الفيوم يوجه بمتابعة معدلات استهلاك الأكسجين بالمستشفيات

Advertisements

محافظ الفيوم يعقد الإجتماع الدوري لمتابعة موقف مجابهة فيروس "كورونا"







"الأنصاري" يوجه بحصر إسطوانات الأكسجين بكافة المستشفيات وملء الفارغ منها لاستخدامها



"الأنصاري": لجان للمرور على الفرق الطبية بالمستشفيات للتأكد من الإلتزام بالاجراءات الوقائية





ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللجنة العليا لمتابعة موقف مجابهة فيروس كورونا، ومعدلات استخدام الاكسجين، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب الوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعلاج الحر، والعلاجي.



تناول الاجتماع عرض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، وسير العمل والآداء بكافة المستشفيات، وعدد الأسرّه بكل مستشفى، بالاضافة الى استعراض آليات التنسيق والعمل المشترك فيما بين المستشفيات" عام ـ تأمين ـ مركزي ـ جامعة" فضلًا عن المستشفيات الخاصة، والإستمرار بتطبيق البرتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا.



ولفت محافظ الفيوم، الى قرب الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر، وتشغيلها لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الشهر الحالي، موجهًا المدير العلاجي والطوارئ بمديرية الصحة، بالمتابعة الدورية والمرور على المستشفيات للتأكد من إلتزام الفرق الطبية بالاجراءات الإحترازية، واستخدام وسائل الحماية الشخصية لحمايتهم من العدوى بفيروس كورونا.



ووجه المحافظ بالمراجعة الدورية لموقف كميات الأكسجين بمختلف المستشفيات سواء التى تعمل من خلال الشبكات أو الاسطوانات، موجهًا بترشيد استهلاك الاكسجين لمنع سوء استخدامه، وكذا سرعة الانتهاء من تركيب تانك الاكسجين الإضافي بمستشفى التأمين الصحي.



كما وجه المحافظ بحصر إسطوانات الأكسجين بكافة المستشفيات وملء الفارغ منها بالتنسيق بين مديرية الصحة والمحافظة كمخزون لاستخدامها في خالة الطوارئ، وكذا ضخ عدد كبير من اسطوانات الاكسجين بمستشفى التأمين الصحي.

