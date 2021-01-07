محافظ الغربية: تدشين المنطقة اللوجستية بنهاية 2021.. وسنطور 7 مناطق عشوائية (فيديو)

الخميس 07/يناير/2021 - 10:57 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى للمنطقة اللوجستية بالمحافظة، وهي عبارة عن المول التجاري والنادي والمنطقة الترفيهية، أما المرحلة الثانية فإنها ستشهد المنطقة اللوجستية للأدوية وهي أهم المناطق بالمنطقة اللوجستية للمحافظة لأنها تمثل نقطة تجمع للأدوية من شركات الأدوية المختلفة لمتابعة رصيد الأدوية وتوزيعها على الوجه البحري والدلتا ويوفر وقتًا وجهدًا كبيرين.

وأضاف رحمي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، "المنطقة اللوجستية ستعمل بنظام إلكتروني معين بداية من وصول الدواء من المصنع حتى يدخل إلى المنطقة اللوجستية وسننتبعه حتى يصل إلى مكان الصرف سواء أكانت صيدلية أو مستشفى".

وتابع، أن هذه المنطقة هي الأولى من نوعها في مصر، وبنهاية هذا العام ستكون اكتملت، وهي تحتوي على توكيلات للسيارات والسيراميك ومناطق لتجارة الجملة والتجزئة، وهي متكاملة وستخدم محافظة الغربية والمحافظات المحيطة بها.

وحول ملف العشوائيات، أكد محافظ الغربية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بالقضاء على العشوائيات بصفتها بؤرة يخرج منها مشكلات كثيرة، لافتًا إلى أن المحافظة تحتوي على 37 منطقة عشوائية منها 4 مناطق خطرة، جرى تطوير إحداها بتكلفة بلغت 55 مليون جنيه، إذ جرى بناء 7 عمارات بواقع 170 وحدة سكنية.
وأوضح: "لدينا مشروع لتطوير 7 مناطق عشوائية بواقع منطقتين في المحلة و5 مناطق في طنطا بتكلفة 411 مليون جنيه بمساعدة تطوير العشوائيات وانتهينا من مرافقها الداخلية من صرف صحي، مياه، غاز طبيعي، والكهرباء، ويتبقى عملية الرصف".

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