تعرف علي مواجهات الجولة الثالثة للقسم الرابع بقنا

الخميس 07/يناير/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا الجمعة مواجهات الجولة الثالثة لدوري القسم الرابع لأندية البحر الأحمر وقنا، والتي يشرف علي تنظيمها منطقة قنا لكرة القدم.

وتستهل مباريات الجولة الثالثة، بمواجهة مركز شباب نجع حمادي أمام نظيره فريق نادي الشاطئ بسفاجا، والتي يستضيفها ملعب الأخير.

فيما يستضيف نادي عمال قنا بقيادة إشراف كمال المدير الفني للفريق، نظيره فريق مركز شباب ابوتشت، ويسعي فريق عمال قنا لتحقيق اول فوز له بالمسابقة، لاسيما وأن اللقاء علي ملعبه ووسط جماهيره.

ويأتي فريق نادي سكر قوص خارج منافسات الجولة الثالثة "بأي" علي أن يلتقي الجمعة المقبلة فريق مركز شباب نجع حمادي بملعب الأخير.

ترتيب المجموعة

سكر قوص6 نقاط
نجع حمادي 3نقاط
ابوتشت 3 نقاط
عمال قنا بدون نقاط
الشاطئ 3 نقاط

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يُعلن قيد بواليا في قائمة الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

منذ حوالي 11 ساعة

قرار جديد من اتحاد الكرة في الدوري المصري بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يعرض أخر الحلول على جيرالدو من أجل الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

ليس ماني.. نجم ليفربول يرفض تمديد عقده من أجل عيون برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ حوالي 16 ساعة

باتشيكو يطلب ضم هدف الأهلي للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز بعد فوز برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

آخر عروض سانت إيتيان لضم مصطفي محمد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

بالأسماء.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

10:02 ص

ليس ماني.. نجم ليفربول يرفض تمديد عقده من أجل عيون برشلونة

09:36 ص

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

12:38 ص

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

08:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى