وزير البترول : استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات يخفف جانبًا من أعباء الخزانة العامة

الخميس 07/يناير/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
الفجر
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا موسعًا لاستعراض الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى لزيادة استخدامات الغاز الطبيعى فى إطار المشروع القومى للتوسع فى استخدام الغاز كوقود فى السيارات فى ظل الزخم والدعم الذى تحقق لهذا النشاط رئاسيًا وحكوميًا وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى.

وأكد الملا أن الظروف مهيأة بقوة للتوسع فى هذا المشروع القومى لزيادة أعداد المستفيدين منه، خاصة مع تضافر جهود العديد من جهات الدولة لتوفير الإمكانيات المطلوبة من تمويل وتراخيص لانتشار المحطات من أجل زيادة أعداد المستفيدين من هذا المشروع الحضارى الكبير بقيمته الاقتصادية والفنية والبيئية بتوفير الغاز الطبيعى المنتج محليًا كخيار متميز ضمن منظومة توفير وتداول الوقود يخفف جانبًا من أعباء الخزانة العامة للدولة ويساهم فى تعظيم مبيعات قطاع البترول من الغاز الطبيعى لخدمة السوق المحلى.

وأوضح الوزير أن هذا الزخم فرصة مواتية بقوة لاستثمار واعٍ وتقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال مبادرات واعية قائمة على الاستفادة المثلى من التكنولوجيات الحديثة والابتكارات وتطبيق التحول الرقمى الشامل فى إدارة الأنشطة والتدريب المستمر للكوادر العاملة في هذا المجال، خاصة وأن تنامى حجم نشاط تموين السيارات بالغاز الطبيعى كوقود وتحويله لمشروع قومى سيتبعه إقامة صناعات وسيطة ومكملة لخدمة هذا النشاط مع الالتزام المطلق بتطبيق المواصفات القياسية لكافة متطلبات المشروع من الأسطوانات وأطقم التحويل والطلمبات وفقًا لمواصفات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، مؤكدًا أن تمسك قطاع البترول بالالتزام الكامل بالمواصفات القياسية فيما يخص هذا النشاط لا حياد عنه وأنه عامل رئيسى فى منظومة الأمان المطبقة فى هذه الخدمة الحضارية، ولفت إلى أن استمرار وزيادة التكامل بين شركات الغاز الطبيعى العاملة فى مجال تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وكذلك شركات تسويق وتداول المنتجات البترولية وكذلك الإمكانيات المتوافرة لدى شركتى غاز مصر وبتروجت وشركات القطاع لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى غازتك وكارجاس إلى جانب المشاركة القوية لشركات التسويق العاملة في السوق المصرى واستغلال الإمكانيات المتوافرة، تدعم القدرة على إنجاز التحديات المراد تحقيقها من خلال المبادرة وعلى رأسها مضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز القائمة وفق انتشار جغرافى يلبى الزيادات المتوقعة فى أعداد المستفيدين، وأن هذا التكامل سمة رئيسية يتم بها إنجاز المشروعات البترولية.
حضر الاجتماع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ونائبه للتخطيط والمشروعات ومعاون الوزير لنقل وتداول المنتجات البترولية ورؤساء شركات كارجاس وغازتك وغاز مصر وبتروجت وعدد من رؤساء شركات التسويق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير البترول مبادره الرئيس الغاز الطبيعي التوسع في استخدام الغاز الطبيعي استخدام الغاز كوقود للسيارات

أخبار تهمك

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

قرار جديد من اتحاد الكرة في الدوري المصري بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

آخر عروض سانت إيتيان لضم مصطفي محمد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز بعد فوز برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يُعلن قيد بواليا في قائمة الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

منذ حوالي 11 ساعة

ليس ماني.. نجم ليفربول يرفض تمديد عقده من أجل عيون برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 24 دقيقة

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 15 ساعة

باتشيكو يطلب ضم هدف الأهلي للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يعرض أخر الحلول على جيرالدو من أجل الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير البترول يتفقد مشروعات القطاع بأسوان.. وإطلاق الغاز الطبيعى في أول منزل بمدينة الصداقة الجديد

"غازتك" تحقق أعلى معدل تحويل بين شركات الغاز الطبيعى للسيارات فى مصر

"البترول " توقع عقد إتفاق مع "الخدمة الوطنية لتحويل السيارات "للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعى)

البترول: تحويل 17125 سيارة للعمل بالوقود المزدوج

وزير البترول يتفقد المركز المتكامل لتحويل السيارات للغاز (صور)

"البترول" تكشف خطة الدولة للتوسع فى إنشاء محطات تحويل السيارات للغاز

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

بالأسماء.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

10:02 ص

ليس ماني.. نجم ليفربول يرفض تمديد عقده من أجل عيون برشلونة

09:36 ص

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

12:38 ص

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

08:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى