محافظ الغربية: "طنطا الجديدة" نموذج مصغر من العاصمة الإدارية وستستوعب 25 ألف أسرة

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قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير عواصم المحافظات وتحديدًا طنطا والمحلة بصفتها من أكثر المدن المكتظة بالسكان، أجرت المحافظة دراسة لتطوير وإنشاء مدينة جديدة باسم "طنطا الجديدة"، وهي أول مدينة ذكية على مستوى الدلتا، حيث ستكون صديقة للبيئة ورقمية وحضارية وهي نموذج مصغر للعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة تقدر بنحو 298 فدان.



وأضاف "رحمي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن الغرض من تدشين المدينة الجديدة هو خلخلة الكثافة السكانية الموجودة في طنطا وفك الاختناقات المرورية، لافتًا إلى أنها ستدشن على 3 مراحل، الأولى منطقة المصالح الحكومية حيث سيجرى نقل كل المصالح الحكومية الموجودة داخل طنطا إلى طنطا الجديدة مع وجود منطقة خدمات بها مسجد وكنيسة ونادي وفرع لجامعة أجنبية ومنطقة ترفيهي ومنطقة مطاعم.



وتابع: "المنطقة الثانية ستحتوي على 112 عمارة إلى جانب منطقة أخرى للأبراج السكانية بواقع 473 يبلغ ارتفاع الواحد منها 11 دور، إلى جانب منطقة للفيلات بواقع 150 فيلا"، لافتًا إلى أن مدينة طنطا الجديدة ستستوعب 25 ألف أسرة بعيدًا عن النقاط المرورية المزدحمة في طنطا.

