وفيات واعتقالات.. أحداث بعد اقتحام الكونجرس الأمريكي

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لعل اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، للكونجرس الأمريكي، لمنع التصديق على فوز جو بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة، تسببت في تداعيات كثيرة، منها فرص حظر التجوال واعتقال 52 شخصًا.



ويرصد "الفجر"، الأحداث التي وقعت عقب اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب للكونجرس.



اقتحام الكونجرس الأمريكي

البداية، حينما اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مبنى الكونجرس، لمنع التصديق على فوز جو بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة، ما استدعى رفع الجلسة.



وعلى الفور، انتشر العشرات من أفراد الحرس الوطني المزودين بمعدات مكافحة الشغب لإبعاد المحتجين عن مبنى الكونجرس في واشنطن.



حظر تجوال

وأصدرت سلطات واشنطن، قرارًا بفرض حظر التجوال للسيطرة على الاحتجاجات وإخلاء مبنى الكونجرس.



اعتقال 52 شخص

كما اعتقلت 52 شخصًا فيما يتصل باقتحام مبنى الكونجرس.



4 وفيات

وحول حصيلة الوفيات، أعلنت شرطة واشنطن وفاة 4 أشخاص في الكونجرس، 3 بسبب طوارئ طبية وواحد بعيار ناري.



استقالة نائب مستشار الأمن القومي

وضمن التداعيات، استقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي ماثيو بوتينجر من منصبه احتجاجًا على واقعة الاقتحام.



وعلى جانب آخر، أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أن أعضاء المجلس سيستأنفون حصر أصوات المجمع الانتخابي لتأكيد نتيجة انتخابات الرئاسة التي أجريت في نوفمبر بمجرد تأمين مبنى الكونجرس بعدما اقتحم مثيرو شغب مؤيديون لترامب المبنى.



وأضافت أن ذلك القرار اتخذ بعد مشاورات مع زعماء الكونجرس الآخرين واتصالات مع وزارة الدفاع (البنتاجون) ووزارة العدل ومايك بنس نائب الرئيس.



وفاز الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانتخابات بأغلبية 306 أصوات مقابل 232 في المجمع الانتخابي لكل ولاية على حده، لكن لا يزال ترامب يدعي تزوير الانتخابات.



واقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مبنى الكونجرس، لمنع التصديق على فوز جو بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة، ما استدعى رفع الجلسة.



وانتشر أفراد الحرس الوطني المزودين بمعدات مكافحة الشغب لإبعاد المحتجين عن مبنى الكونجرس في واشنطن.