بعد تحسن الأحوال الجوية.. إعادة فتح 6 طرق أمام حركة السيارات

الخميس 07/يناير/2021 - 10:49 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور فتح محور 30 يونيو، والطريق الساحلي من بوابات الحمام، وفتح محور الضبعة أمام حركة السيارات بعد انقشاع الشبورة المائية.



كما أعادت فتح الطريق الرابط الدولي دمياط المتجة إلى بلطيم، وفتح طريق السويس الصحراوي، وفتح طريق العلمين أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة المائية.



وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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