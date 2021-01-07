الكونجرس الأمريكي يصدق على فوز بايدن

الخميس 07/يناير/2021 - 10:43 ص
جو بايدن
جو بايدن
وكالات

صدق الكونجرس الأمريكي، على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بأكثر من 270 صوتا في المجمع الانتخابي بما يضمن له الرئاسة.

 

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بأن الكونجرس الأمريكي رفض الطعن بنتائج ولاية بنسلفانيا.


وقد أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

                                              

وحسم بايدن، ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

                              

ويذكر أن المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

 

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.


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