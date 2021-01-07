الكونجرس الأمريكي يصدق على فوز بايدن

صدق الكونجرس الأمريكي، على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بأكثر من 270 صوتا في المجمع الانتخابي بما يضمن له الرئاسة.

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بأن الكونجرس الأمريكي رفض الطعن بنتائج ولاية بنسلفانيا.



