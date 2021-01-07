طقس دافئ وشبورة كثيفة.. اعرف توقعات الأرصاد لطقس اليوم

الخميس 07/يناير/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقسا دافئا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا.

وأكدت الأرصاد الجوية، ان يسود البلاد طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وحذرت الارصاد من ظهور الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: فتسجل القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة.

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