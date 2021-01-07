موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

الخميس 07/يناير/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

تمكن نادي برشلونة من تحقيق فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره أتلتيك بلباو، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

افتتح التسجيل لمصلحة أتلتيك بلباو اللاعب إينياكي ويليامز في الدقيقة 3 من بداية اللقاء، ثم تعادل بيدري في الدقيقة 14 لمصلحة برشلونة، ثم أضاف ميسي الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، أضاف ليونيل ميسي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 62، قبل أن يسجل مونيان الهدف الثاني لأتلتيك بلباو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة عند النقطة 31، يحتل بها المركز الثالث، بينما يظل أتلتيك بلباو في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره غرناطة، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

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