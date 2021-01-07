مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

الخميس 07/يناير/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

كشفت تقارير صحفية، عن تلقى مسئولو نادي الزمالك ترشيحًا من أحد وكلاء اللاعبين لضم مهاجم مميز في الفترة المقبلة.

 

وأشارت التقارير، أن الزمالك تلقى ترشيحا بالتعاقد مع المهاجم يايا سانوجو، وهو لاعب غيني ويمتلك جنسية فرنسية ولعب للمنتخب الأوليمبي الفرنسي، ويبلغ من العمر 27 سنة وطوله 196 سم.

 

 و لعب في أوكسير الفرنسي ولعب في الآرسنال الإنجليزي وكريستال بالاس الإنجليزي ولعب في أياكس الهولندي.

 

وكانت آخر محطاته في فريق تولوز الفرنسي حيث لعب له في الفترة من 2017 ، ويعتبر حر في الوقت الحالي ومن حقه التوقيع لأي نادي.

أخبار تهمك

الزمالك يعاقب البلدوزر بسبب الهجوم على الإدارة

منذ ساعة

ليس ماني.. نجم ليفربول يرفض تمديد عقده من أجل عيون برشلونة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

آخر عروض سانت إيتيان لضم مصطفي محمد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

منذ 33 دقيقة

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

قرار جديد من اتحاد الكرة في الدوري المصري بسبب كورونا

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها رمضان صبحي

منذ حوالي 17 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز بعد فوز برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

عاجل.. أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك

11:17 ص

مفاجأة.. مهاجم آرسنال السابق مرشح لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

11:31 ص

بالأسماء.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

10:02 ص

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

08:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى