الأرصاد: الطقس مائل للدفء على الوجه البحري وشمال الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 23



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي وستتأثر بقية الأنحاء بامتداد منخفض السودان، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:



القاهرة العظمى 23 والصغرى 15

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13

مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 12

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 15

دمياط العظمى 21 والصغرى 14

الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 11

السويس العظمى 23 والصغرى 12

العريش العظمى 21 والصغرى 11

طابا العظمى 23 والصغرى 14

سانت كاترين العظمى 19 والصغرى 5

شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 17

الغردقة العظمى 26 والصغرى 15

الفيوم العظمى 24 والصغرى 12

بني سويف العظمى 24 الصغرى 11

المنيا العظمى 25 والصغرى 10

أسيوط العظمى 26 والصغرى 9



استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ودافئًا على جنوب سيناء صباحا وباردًا إلى شديد البرودة خلال فترات الليل.