نادية العراقية تعلن تضامنها مع حورية فرغلي وتُعلق:"بحبك وبيتي مفتوح ليكي"

الخميس 07/يناير/2021 - 10:28 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

أعلنت الفنانة نادية العراقية عن تضامنها مع الفنانة حورية فرغلي، بسبب أزمتها التي تمر بها الأيام الحالية، بسبب فشل عمليات التجميل التي خضعت لها بعد إصابتها بكسر في الأنف،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك ".

كتبت نادية العراقية منشورًا قالت فيه :"بكيت بجد وأنا بسمع محادثه حورية فرغلي عن جحود البشر تغير الناس لمجرد إنها تعرضت لحادث وشكلها أتغير شوية، ده الواحد عريان عايش وسط ملايين وكأنه في جزيرة لوحده، شئ بشع علي مستوي الوسط الفني".

وتابعت نادية العراقية:"حتى العلاقات الإنسانية شللية محدش بيسال إلا لو في مصلحة، أنا حاسة بيها لأني زيها، لولا حب الناس والعيلة كنت أنتحرت، ربنا معاكي حوريه وبيتي مفتوح ليكي وقلبي، بحبك".


وفي سياق آخر، شاركت نادية العراقية، في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" اتنين في الصندوق"، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة" أوس أوس"، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.

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