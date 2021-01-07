الكونجرس الأمريكي يرفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الخميس 07/يناير/2021 - 10:24 ص
الكونجرس
الكونجرس
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بأن الكونجرس الأمريكي رفض الطعن بنتائج ولاية بنسلفانيا.

 

واندلعت تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس ترامب، في واشنطن بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، وتوجهوا إلى مبنى الكونجرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للتصديق على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

 

واخترق المتظاهرون، الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلال منصة تنصيب الرئيس المنتخب بايدن.

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رفض الطعن بنسلفانيا الكونجرس الأمريكي

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