الآثار: نجحنا في استرداد 465 قطعة آثرية خلال 2020



وأشار "عبدالجواد"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أن الدولة تعاملت مع ملف الآثار المهربة على أنه ملف أمن قومي، حيث تم استرداد 2500 قطعة أثرية، و21 ألف قطعة عملة وذلك من خلال قضية الآثار الشهيرة في 2018.



وأضاف أنهم نجحوا في استرداد 465 قطعة آثرية خلال 2020، معلنا أنه سيتم استرداد عدد غير مسبوق من الآثار المهربة خال هذا العام.



قال شعبان عبدالجواد، رئيس لجنة الآثار المصرية المستردة من الخارج، إن مصر استطاعت استرداد 6 آلاف قطعة آثرية من الخارج خلال الفترة ما بين 2002 وحتى 2011، لافتا إلى أن مصر عانت من الحفر خلسة بشكل كبير خلال الفترة من 2011 وحتى 2013.