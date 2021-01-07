س و ج.. وزيرة الصناعة ترد على كافة التساؤلات حول مبادرة إحلال المركبات القديمة بآخري جديدة؟

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في اليوم الختامي لمعرض تكنولوجيا إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أمس الأربعاء، مؤتمر صحفيا للرد على كافة التساؤلات التى طرحها المواطنين حول كيفية الاشتراك في المبادرة واستبدال سيارتهم بسيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.





وأكدت" جامع"، أن المبادرة التى تنظم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لاقت إقبالا في المرحلة الأولى التى تستهدف مواطنين 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، وبلغ عدد المواطنين الذين قاموا بتسجيل الدخول لموقع المبادرة أكثر 20 الآلاف مواطن، منهم 10 آلاف مواطن تقدموا بالفعل بطلب " إحلال" مركباتهم القديمة الجديدة والحصول على سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي من ضمن أنواع السيارات المحددة داخل المبادرة.





وتسهيلا على المواطنين الراغبين في التسجيل بالمبادرة الرئيسية " تكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي"، والاستفادة من التسهيلات المالية التي تقدمها للحصول على سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تم تلخيص أهم الأسئلة والاستفسارات التي أجابت عليها وزيرة الصناعة نيفين جامع في المؤتمر الصحفي خلال التقرير التالي:





س/ ما هي الشروط المحددة للسماح للمواطنين للحصول على سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي؟

تنص مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على أن يكون المستفيد منها لا يزيد عمره عن 55 عام، ولدية رخصة قيادة سارية، ويتملك سيارة تجاوز عمر إنتاجها نحو 20 عام، ومر على امتلاكها نحو 3 سنوات.

وقد يكون هناك تعديل لبعض الشروط من ضمنها زيادة السن للمواطنين المسموح لهم المشاركة عن 55 عام، لكن هذا لن يتم إلا بعد عملية حصر طلبات التسجيل التي قدمها المواطنين لاستبدال سيارتهم بسيارة جديدة، ومعرفة ما الاستثناءات التى من الممكن تقدمها خاصة أن تحديد السن تم بناء على طلب البنك المركزي كشرط من شروط الائتمان وضمان سداد أقساط السيارة للبنوك.

كيف يتقدم المواطنين بطلب إحلال سيارته القديمة والحصول على سيارة جديدة؟

يتم تقديم طلبات الإحلال للمركبات القديمة سواء ملاكي أو الميكروباص أو التاكسي عبر الموقع الإلكتروني (https://www.gogreenmasr.com/ar) المخصص للمبادرة، حيث يتم تقديم الطلب وإدخال البيانات و المستندات المطلوبة عن السيارة القديمة وصحابها ونوع السيارة الجديدة التى يرغب في شرائها شرط أن تكون ضمن نماذج السيارات التى تم عرضها في المعرض خلال الثلاث أيام الماضية، وبداية من يوم السبت القادم تبدأ وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية والبنوك المشاركة في المبادرة مراجعة تلك الطلبات والتأكد من بياناتها ومدى قدرة العميل على سداد أقساط السيارة الجديدة، وفي حالة مطابقة شروطهم لشروط المبادرة سوف يحصلون على موافقة ائتمانية مبدئية.









هل يجوز للمواطنين أصحاب السيارات التى لم تتجاوز عمر إنتاجها 20 عام المشاركة في المبادرة وإحلال سيارته بسيارة جديدة؟

وفقا لشروط المبادرة لا يجوز لأي مواطن لم يتجاوز عمر سيارته 20 عام التسجيل في طلب الإحلال، لأن المبادرة تهدف في الأساس إلى استبدال السيارات القديمة لتحسين المظهر العام والحضاري للدولة وتقليل استهلاك البنزين كمصدر لوقود السيارات، والاهتمام بالمواطن وتقديم سيارات تليق بهم خاصة أن هذه الفئة من المركبات الأكثر تعطيلا ويدفع أصحابها مبالغ كبيرة لصيانتها لذلك هم المستهدفون من المبادرة خاصة أنها توفر لهم تسهيلات ائتمانية بفائدة بسيطة لشراء سيارة جديدة تقل كثيرا عن فائدة قرض السيارة خارج المبادرة.





ما هي الخطوات التي ستتم بعد الموافقة على طلب الإحلال لصاحب المركبة؟

- بعد حصول صاحب الطلب على موافقة ائتمانية مبدئية، سوف يقوم بتسليم السيارة للتخريد إلى الأماكن التي تنسق وزارة الصناعة مع وزارة التنمية المحلية لتحديها في كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى ، وبعدها يقوم بصرف مقابل التخريد والحافز الأخضر من وزارة المالية.

كيف سيتم تحديد مقابل التخريد و قيمة الحافز الأخضر ؟

تحديد قيمة التخريد والحافز الأخضر سيتم بناء على نوع السيارة الجديدة التي سيختارها المواطن ضمن نماذج شركات السيارات المشاركة في المبادرة وليس نوع سيارته القديمة، بحيث يكون قيمة الأثنين معا لا تتجاوز 50 ألف جنيه فقط، ويتم دفعهم كمقدم لثمن السيارة على أن يقسط باقي مبلغ السيارة مع البنك بفائدة 3% سنويا لمدد تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات.





ما الفرق بين مقابل التخريد و قيمة الحافز الأخضر؟

قيمة التخريد هو المقابل المادي لتخريدة السيارة القديمة، أما الحافز الأخضر هو دعم مالي توفره الدولة للمواطنين أصحاب السيارات القديمة لتشجيعهم بالدخول في المبادرة وشراء سيارة جديدة، وتقليل تكاليف تقسيطها.

هل مسموح للمواطنين زيادة قيمة مقدم شراء السيارة الجديدة عن قيمة الحافز الأخضر والتخريد معا؟

- نعم مسموح، إذا كانت المقدرة المالية للمواطن تسمح بذلك.

ما هي أنواع نماذج السيارات المشاركة في المبادرة؟

العديد من شركات السيارات المحلية قامت بالمشاركة معا، يوجد 7 نماذج لأصحاب السيارات الملاكي 3 أنواع لأصحاب الميكروباص للاختيار بينهم وتحديد الافضل من حيث السعر والمواصفات، ونبحث مع الشركات العالمية خلال المراحل المقبلة المشاركة في المبادرة لإعطاء فرصة أكبر للمواطنين لاختيار السيارات، وزيادة التنافسية بين الشركات العارضة.





كم من المتوقع أن تبلغ المدة الزمنية لتسليم المواطنين سيارتهم الجديدة؟

أتوقع أن يتم تسليم السيارات الجديدة لأصحابها في مدة أقصاها شهر من تاريخ الحصول على الموافقة بإحلال السيارات، نحن قمنا بموافاة مصانع السيارات المشاركة بالمبادرة بالطاقات الإنتاجية المتوقعة للإسراع في تسليم السيارات لأصحابها.