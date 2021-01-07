أحمد كامل: رياض الخولي فاجئني في "ضربة معلم (خاص)

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يُشارك الفنان أحمد كامل في مسلسل "ضربة معلم" الذي يُعرض حاليًا على قناة "CBC"، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح و أخراج أسماعيل فاروق و إنتاج سينرجي.



وأوضح أحمد كامل في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "ضربة معلم"

هو أن السيناريو كُتِبَ بشكل رائع، بالإضافة إلى أن شخصية "باهر"التي يُقدمها خلال الأحداث جديدة عليه ومختلفة تمامًا عن الشخصيات التي قدمها من قبل، فهو شخص كثير الغموض وليس لديه ولاءً لأحد، ويدفعه ذلك للعب على كل الشخصيات الموجودة حوله، لكي يستطيع تحقيق ما يريده،مُشيرًا إلى أن الحلقات القادمة ستشهد مفاجأت عديدة، فسوف يقوم بالكشف عن علاقة "رحمة" بـ"منصور شردي" محمد عز بعدما نصحها أكثر من مرة بالابتعاد عنه، لكنها لم تهتم لنصائحه.



وأكد أحمد كامل أنها المرة الأولى التي يتعاون فيها مع الفنان رياض الخولي، مُشيرًا إلى أنه تفاجئ بشخصيته الرائعة التي لم يكن يعرفها قبل العمل معه، فهو يتمتع بكاريزما كبيرة، كما أنه داعم كبير له ولكل للفنانين، وأنه شعر بسعادة كبيرة من العمل معه والوقوف أمامه، فالعمل معه يُعد مكسب كبير بالنسبة له، وأنه استفاد كثيرًا من الوقوف أمامه.



وأشار أحمد كامل إلى أن هناك علاقة صداقة قوية بينه وبين للفنان محمد رجب والفنان محمد عز، فهم أصدقاء منذ سنوات عديدة، وأن كواليس العمل لطيفة ومليئة بالبهجة، بالرغم من الإرهاق الشديد الذي تعرضوا له خلال التصوير، لأنهم كانوا يقومون بتصوير الحلقة ويعرضونها في نفس اليوم، وهذا أمر مرهق للغاية.



وقال أحمد كامل أن ردود الأفعال رائعة، ففي الحلقات الماضية التي كانت متواجدة فيها "أم جابر" الفنانة إنعام سالوسة قبل موتها، كانت هناك ردود أفعال قوية فيها، فكان الجمهور يتحدث معه عن جمال علاقة "جابر" محمد رجب بوالدته، فهي علاقة قائمة على

بر الوالدين، كما أنه تلقى ردود أفعال كبيرة على مشهد السيارة التي كانت محملة بالطوب وقبل استلامه لها، يأتي" جابر" ويخبره بأن عدد قوالب الطوب ليست كما هي متفق عليها، مُضيفًا :"فالناس كل ما يقابلوني يقولولي كده تخلي جابر يعلم عليك".



"ضربة معلم" بطولة محمد رجب، محمد عز، إنعام سالوسة، رياض الخولي، مي سليم، رانيا فريد شوقي، محمد نجاتي، أميرة العايدي، هاجر أحمد، وكوكبة مميزة من النجوم.

