الليلة.. حمدي الميرغني وسليمان عيد وشيماء سيف وأحمد شيبة ضيوف برنامج" ليلة الخميس"

الخميس 07/يناير/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


تستضيف الإعلامية ياسمين عز الليلة في برنامجها "ليلة الخميس" الفنان حمدي الميرغني والفنان سليمان عيد والفنانة شيماء سيف، والمطرب الشعبي أحمد شيبة، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة MBC مصر.

يعتمد برنامج "ليلة الخميس" على استضافة مجموعة من النجوم في حوارات ومناقشات جريئة وغير تقليدية، ويقومون بالكشف عن العديد من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه، ويُعرض كل خميس على قناة "MBC مصر" وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

وفي سياق آخر، ينتظر حمدي الميرغني حاليًا عرض فيلم "ديدو" الذي يُشارك فيه بجانب كريم فهمي، ميريت عمر الحريري، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي، هدى المفتي، حمادة هلال، وهو من إخراج عمرو صلاح، ﺗﺄﻟﻴﻒ كريم فهمي.

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